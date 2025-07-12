В Канаде предложили Пригожину избежать санкций в обмен на нарушение законов России: главное об СВО 12 июля

Помимо этого, в ходе наступления в Сумской области военные России взяли под контроль часть позиций противника в районе села Юнаковка. В то же время ВСУ при отступлении из населенного пункта намеренно не предупредили об этом колумбийских наемников из состава одной из своих бригад. В итоге те остались без поддержки под натиском российских бойцов. Главное об СВО на Украине — в материале URA.RU.