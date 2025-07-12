Канадские власти предложили Пригожину пойти против РФ при его попытке оспорить введение персональных санкций.
Правительство Канады предлагало российскому музыкальному продюсеру Иосифу Пригожину избежать наложения персональных санкций в обмен на публичную критику СВО. Для этого власти страны направили продюсеру письмо, но его содержание отказались комментировать.
Помимо этого, в ходе наступления в Сумской области военные России взяли под контроль часть позиций противника в районе села Юнаковка. В то же время ВСУ при отступлении из населенного пункта намеренно не предупредили об этом колумбийских наемников из состава одной из своих бригад. В итоге те остались без поддержки под натиском российских бойцов. Главное об СВО на Украине — в материале URA.RU.
В Канаде предложили Пригожину публично раскритиковать СВО.
Канадские власти предложили Иосифу Пригожину возможность снятия введенных против него санкций при условии, что он публично выступит с критикой спецоперации. Об этом сам продюсер сообщил в интервью газете The New York Times, предоставив изданию выдержку из официального письма, полученного от представителей правительства страны. Письмо датируется декабрем 2023 года и стало ответом на обращение Пригожина с просьбой пересмотреть решение о введении персональных санкций. В Министерстве иностранных дел Канады отказались комментировать детали переписки.
ВСУ бросили бригаду из 30 колумбийских наемников в Сумской области.
ВС РФ взяли под контроль часть позиций в районе села Юнаковка Сумской области. Населенный пункт оказался в серой зоне, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Отмечается, что во время российской операции бойцы ВСУ начали отступать и намеренно не предупредили об этом около 30 колумбийских наемников из состава 47-й бригады армии. В итоге, те остались без поддержки, находясь на позициях юго-западнее села. Иностранные военные были вынуждены самостоятельно обороняться в бою с российскими войсками.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия изменила стратегию на фронте, атакуя ТЦК: чего хотят добиться ВС РФ и почему часть украинцев рада этому.
ВС РФ разработали новую стратегию на фронте и теперь бьют по ТЦК.
Армия России наносит целенаправленные удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в русскоязычных регионах Украины. Операции проходят в рамках новой стратегии военных. е цель — срыв действий киевских властей по насильственной мобилизации граждан страны. Подобное уже приобрело широкомасштабный характер. Отмечается, что за последнее время ВС РФ поразили ТЦК в Полтаве, Харькове, Запорожье (часть, подконтрольная Киеву) и Кривом Роге.
Украинское командование вывело штурмовиков из Мелового.
Командиры армии Украины вывели из района Мелового в Хатнее (ЛНР) срочно переброшенные ранее штурмовые группы 425-го отдельного штурмового полка ВСУ. Сообщается, что подразделение понесло значительные потери.
Также ВСУ продолжают переброску личного состава в регион, выстраивая оборонительные рубежи на линии Хатнее — Амбарное. При этом южнее Мелового подразделения группировки «Север» ведут бои с частями 143-й бригады противника.
ВС РФ почти взяли под контроль стратегически важный город.
Российские военные почти полностью установили контроль над стратегически важным городом Часов Яр (ДНР). По словам Андрея Марочко, в руках украинских войск остается только один район города — Шевченковский.
Киев продолжает получать иностранное оружие.
Украина до сих пор получает транши с вооружением и техникой западного производства. Они поступают в страну через порт Измаил, замаскированные под гражданские грузы. В документах к ним грузополучателем указывается Румыния, а не Украина. После этого иностранные поставки грузят на железнодорожные составы на станции Колосовка, находящейся в селе Токаревка Николаевской области. Отмечается, что этот транспортный коридор хорошо известен российским военным и уже неоднократно становился целью для их ударов.
ВС РФ подняли в небо бомбардировщики Ту-95МС.
Тяжелые стратегические бомбардировщики Ту-95МС, вооруженные крылатыми ракетами Х-101, покинули аэродромы постоянной дислокации в России. Сейчас воздушные суда направляются к государственной границе с целью нанесения ударов по объектам на Украине, передает telegram-канал «Военный обозреватель». Авторы отмечают, что в небе находятся не менее шести Ту-95МС.
В элитном батальоне ВСУ резко увеличились случаи дезертирства.
В элитном батальоне украинской армии «Волки Да Винчи» резко возросло число случаев дезертирства среди военных. Пленный боец подразделения Лимар Османов сообщил, что большинство подобных случаев происходит после того, как военные получают ранения, либо они просто уходят со своих позиций на фронте.
В Курске простились с мальчиком, который закрыл собой мать во время атаки ВСУ.
В Курской области в храме поселка Черемушки прошла церемония прощания с 5-леним мальчиком Толей, который прикрыл собой мать во время атаки беспилотников ВС Украины 8 июля. Родители Толи во время церемонии преклонили колени у его гроба. Проститься с мальчиком также прибыли и российские военные, передает «Пятый канал».