Бабушка рассказала, как нашла внучку без сознания после жестокого нападения с молотком

Напомним, что инцидент произошёл на территории СНТ «Борисово». Подросток, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, атаковал девочек 13 и 16 лет, которые катались на велосипедах. Одну из них после избиения он утащил в лес. Злоумышленника оперативно задержали. Он сообщил, что спрятал окровавленную одежду, в которой совершил преступление, и молоток, использованный при нападении, в сарае на своём участке. Несмотря на признание вины, задержанный не выразил сожаления о случившемся и объяснил свои действия мизогинией.