Бабушка рассказала, как нашла внучку без сознания после жестокого нападения с молотком

По словам женщины, врачи на данный момент ничего не говорят о состоянии её внучки. О произошедшем она узнала от матери второй пострадавшей девочки.
«Сказала, что на них напали где-то. Я побежала, дедушка старшей девочки на машине нас туда отвёз. Ну и там мы нашли мою внучку. Как и что произошло, я не знаю. Это надо спрашивать у старшей девочки. Она тоже в больнице», — ответила она ТАСС.
Она отметила, что девочки были связаны дружбой, а юноша оставался для них чужаком. Женщина добавила, что в их районе все друг друга знают, и посторонних не бывает.
Напомним, что инцидент произошёл на территории СНТ «Борисово». Подросток, вооружённый молотком и перцовым баллончиком, атаковал девочек 13 и 16 лет, которые катались на велосипедах. Одну из них после избиения он утащил в лес. Злоумышленника оперативно задержали. Он сообщил, что спрятал окровавленную одежду, в которой совершил преступление, и молоток, использованный при нападении, в сарае на своём участке. Несмотря на признание вины, задержанный не выразил сожаления о случившемся и объяснил свои действия мизогинией.