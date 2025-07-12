В Белгороде придумали новый способ защиты жителей от атак украинских БПЛА

В Минобороны сообщили, что в ночь на 12 июля средствами противовоздушной обороны было уничтожено 33 беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории Украины. По данным ведомства, 16 дронов были сбиты в небе над Брянской областью, пять — над акваторией Черного моря, четыре — в воздушном пространстве Республики Крым, три — над Ростовской областью, два — над Курской областью. Кроме того, по одному беспилотнику был перехвачен над Воронежской областью, Краснодарским краем и Азовским морем, напоминает RT.