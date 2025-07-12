Гроза оставила жителей Новгородской области без света

«Регион накрыл мощный грозовой фронт с градом, ливнями и шквалистым ветром. Тридцать две бригады энергетиков ликвидируют последствия второго за три дня сильного шторма в Новгородской области… Бригады работают в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по болотам, через завалы деревьев», — говорится в сообщении.