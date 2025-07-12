Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гроза оставила жителей Новгородской области без света

В Новгородской области 32 бригады энергетиков устраняют последствия шторма.

Источник: © РИА Новости

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июл — РИА Новости. Гроза с градом и шквалистым ветром вновь оставила жителей Новгородской области без электричества, её последствия устраняют 32 бригады энергетиков, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Северо-Запад».

Как сообщают жители в соцсетях, в некоторых округах области опять отключено электричество. В центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья. Отменены запланированные развлекательные мероприятия.

«Регион накрыл мощный грозовой фронт с градом, ливнями и шквалистым ветром. Тридцать две бригады энергетиков ликвидируют последствия второго за три дня сильного шторма в Новгородской области… Бригады работают в сложных погодных условиях, пробираются к линиям электропередачи по болотам, через завалы деревьев», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Новгородский филиал «Россети Северо-Запад» работает в особом режиме. Энергетики будут работать круглосуточно до полной ликвидации последствий стихии.