В Ростовской области молодой водитель без прав сбил подростка на электросамокате

Вечером 12 июля в хуторе Ленина Ростовской области 24-летний водитель без прав сбил 13-летнего подростка на электросамокате. Пострадавший после этого с травмами попал в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Предварительно, молодой человек за рулем автомобиля «ВАЗ 2110» не справился с управлением, выехал на встречную полосу (в месте, где это разрешено) и столкнулся с электросамокатом.
На месте происшествия уже побывали сотрудники Госавтоинспекции и следователи МВД. Выясняются обстоятельства аварии.
Правоохранители просят родителей контролировать поездки своих детей на самокатах, а также периодически напоминать ребятам об опасностях и правилах поведения на дороге. Лучше не допускать детей к управлению электросамокатами раньше положенного возраста.
Подпишись на нас в Telegram.