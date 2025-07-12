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В Ростовской области молодой водитель без прав сбил подростка на электросамокате

В Ростовской области молодой человек сел за руль «ВАЗа» и сбил подростка.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 12 июля в хуторе Ленина Ростовской области 24-летний водитель без прав сбил 13-летнего подростка на электросамокате. Пострадавший после этого с травмами попал в больницу, сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, молодой человек за рулем автомобиля «ВАЗ 2110» не справился с управлением, выехал на встречную полосу (в месте, где это разрешено) и столкнулся с электросамокатом.

На месте происшествия уже побывали сотрудники Госавтоинспекции и следователи МВД. Выясняются обстоятельства аварии.

Правоохранители просят родителей контролировать поездки своих детей на самокатах, а также периодически напоминать ребятам об опасностях и правилах поведения на дороге. Лучше не допускать детей к управлению электросамокатами раньше положенного возраста.

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