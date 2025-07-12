МЧС России увеличивает группировку для борьбы с пожаром в Симферопольском районе: видео

Задействованы 340 человек и 75 единиц техники, включая два вертолета Ми-8 МЧС России и воздушное судно Росгвардии. Всего с помощью авиации уже сброшено 117 тонн воды. На месте используются специализированные машины высокой проходимости для доставки личного состава и оборудования для тушения огня. Организованы три боевых участка и штаб для координации действий. Предварительная площадь пожара составляет около 40 гектаров, из которых 20 гектаров занимают лесная подстилка, а оставшиеся 20 — сухая растительность.