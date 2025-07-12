На Украине раскрыли, кого готовят на место министра обороны Умерова

По словам парламентария, в числе претендентов на должность главы оборонного ведомства фигурируют как нынешний премьер-министр, так и министр цифровой трансформации. «Есть информация, что министром обороны может стать Михаил Федоров. Также среди кандидатов — Денис Шмыгаль», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он не уточнил источник этой информации и не предоставил дополнительных деталей о возможных кадровых перестановках.