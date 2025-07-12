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На Украине раскрыли, кого готовят на место министра обороны Умерова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассматриваются среди возможных кандидатов на пост министра обороны страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

Сейчас должность министра обороны Украины занимает Рустем Умеров.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассматриваются среди возможных кандидатов на пост министра обороны страны. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

По словам парламентария, в числе претендентов на должность главы оборонного ведомства фигурируют как нынешний премьер-министр, так и министр цифровой трансформации. «Есть информация, что министром обороны может стать Михаил Федоров. Также среди кандидатов — Денис Шмыгаль», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Он не уточнил источник этой информации и не предоставил дополнительных деталей о возможных кадровых перестановках.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский информировал посла страны в США Оксану Маркарову о планах освободить ее от занимаемой должности. Кроме того, в ходе пресс-конференции в Риме Зеленский допустил, что новым послом Украины в США может стать нынешний глава Минобороны Рустем Умеров. Гончаренко также отметил, что именно Умеров может занять пост посла.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.