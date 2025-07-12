В Москве врачи удалили мужчине половину тела из-за онкологии

По информации медцентра, Сергей Филимоненков в течение более 20 лет передвигался в инвалидной коляске. Он получил тяжёлую травму в дорожно-транспортном происшествии, после чего развился остеомиелит. В начале 2024 года врачи в Смоленске выявили у него плоскоклеточный рак кожи.