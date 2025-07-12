Ребенок погиб в ДТП с грузовиком в Подмосковье

На 56-м километре трассы М-7 «Волга» в Подмосковье в ДТП погиб 13-летний мальчик, сообщает прокуратура Московской области.
Согласно предварительным данным, женщина за рулем легкового автомобиля, совершая обгон, не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком.
В результате столкновения находившийся в легковом автомобиле 13-летний мальчик, не пристегнутый ремнем безопасности, вылетел из машины и скончался на месте от полученных травм.
Прокуратура Московской области проводит проверку по факту ДТП и контролирует ход расследования.
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