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Ребенок погиб в ДТП с грузовиком в Подмосковье

На 56-м километре трассы М-7 «Волга» в Подмосковье в ДТП погиб 13-летний мальчик, сообщает прокуратура Московской области.

На 56-м километре трассы М-7 «Волга» в Подмосковье в ДТП погиб 13-летний мальчик, сообщает прокуратура Московской области.

Согласно предварительным данным, женщина за рулем легкового автомобиля, совершая обгон, не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком.

В результате столкновения находившийся в легковом автомобиле 13-летний мальчик, не пристегнутый ремнем безопасности, вылетел из машины и скончался на месте от полученных травм.

Прокуратура Московской области проводит проверку по факту ДТП и контролирует ход расследования.

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