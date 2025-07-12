Правительство утвердило перечень оборонных выставок

Согласно утвержденному перечню, в 2026 году в Кубинке пройдет выставка продукции ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, в Санкт-Петербурге и Кронштадте — военно-морской салон «ФЛОТ-2026», в Жуковском — авиационно-космический салон «МАКС-2026», в Казани — салон средств обеспечения безопасности, а в Геленджике — гидроавиасалон. В 2027 году в Кубинке состоится международный военно-технический форум «АРМИЯ-2027».