Мощный грозовой фронт обрушился на Новгородскую область, оставив жителей без света

Ранее в Запорожской области был стабилизирован режим подачи электроэнергии. Губернатор региона Евгений Балицкий попросил местных жителей экономно расходовать электроэнергию и воду. Напомним, что в результате критической перегрузки энергооборудования произошли массовые отключения электроэнергии и водоснабжения в двух крупнейших городах Запорожской области, а также в нескольких муниципальных округах региона.