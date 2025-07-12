Пленный боец ВСУ рассказал о дилемме с братом из ВС РФ

Брат Сергея Медведченко, находящийся в России, обратился через бот обратной связи к российским силовикам с просьбой сохранить жизнь родственнику и передал координаты его расположения в Харьковской области. После этого между братьями был организован обмен видеосообщениями: в своем ответе Сергей сообщил, что к нему относятся хорошо, обеспечивают питанием и местом для сна, и передал привет матери. По словам 40-летнего пленного, в его подразделении он был самым молодым — остальные сослуживцы были старше 50 лет.