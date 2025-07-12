В Подмосковье водитель питбайка выехал на встречку и влетел в машину

«В результате ДТП 17-летняя девушка — пассажир мото — погибла на месте, водитель госпитализирован», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГИБДД в настоящий момент проводят проверку для установления всех обстоятельств инцидента. Окончательное решение будет принято по завершении расследования в соответствии с законодательной процедурой.
Ранее подросток погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Подмосковье. Предварительно установлено, что женщина-водитель легкового автомобиля, совершая обгон, не справилась с управлением и врезалась в грузовик. В результате аварии погиб 13-летний пассажир легковушки, который не был пристёгнут — он вылетел из машины.