В Подмосковье водитель питбайка выехал на встречку и влетел в машину

Ранее подросток погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Подмосковье. Предварительно установлено, что женщина-водитель легкового автомобиля, совершая обгон, не справилась с управлением и врезалась в грузовик. В результате аварии погиб 13-летний пассажир легковушки, который не был пристёгнут — он вылетел из машины.