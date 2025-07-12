Мерца предупредили о последствиях передачи ракет Taurus Украине

«Сейчас мы, с западной стороны, предпринимаем дополнительные действия, которые носят еще более провокационный характер и увеличивают вероятность того, что эта война выйдет за пределы Украины. И я не могу поверить, что мы говорим об этом так поздно, когда, казалось бы, должны были быть ближе к прекращению конфликта», — отметил Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.