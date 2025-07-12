Мерца предупредили о последствиях передачи ракет Taurus Украине

Поставка немецких ракет еще больше усилит конфликт, подчеркнул военный США.
Передача Германией Украине дальнобойных ракет Taurus приведет к усилению эскалации в отношениях с Россией. Об этом заявил американский подполковник в отставке Дэниэл Дэвис.
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«Сейчас мы, с западной стороны, предпринимаем дополнительные действия, которые носят еще более провокационный характер и увеличивают вероятность того, что эта война выйдет за пределы Украины. И я не могу поверить, что мы говорим об этом так поздно, когда, казалось бы, должны были быть ближе к прекращению конфликта», — отметил Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Как сообщало URA.RU, ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что поставки Германией ракет Taurus Киеву Москва будет рассматривать как прямое участие ФРГ в конфликте. В свою очередь, немецкий канцлер Фридрих Мерц допускал, что ограничения на использование западного оружия по территории России могут быть сняты.