На трассе в Подмосковье в ДТП погибла 17-летняя девушка

«По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя питбайком, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП 17-летняя девушка — пассажир мото — погибла на месте, а его водитель госпитализирован», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в телеграм-канале.