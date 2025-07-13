На трассе в Подмосковье в ДТП погибла 17-летняя девушка

В Московской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла 17-летняя девушка. Об этом проинформировало региональное УМВД России.
Авария случилась в 21:30 субботы, 12 июля, на пятом километром трассы «Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка».
«По предварительной информации, водитель 1992 года рождения, управляя питбайком, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП 17-летняя девушка — пассажир мото — погибла на месте, а его водитель госпитализирован», — говорится в сообщении полиции, опубликованном в телеграм-канале.
Сейчас на месте аварии находятся сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все факты произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
Ранее стало известно еще об одной смертельной аварии в Подмосковье. На трассе «Волга» погиб 13-летний мальчик.