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Спасатели вытащили женщину из обрыва в ущелье Маралсай

Пострадавшая по неосторожности упала в обрыв и не смогла самостоятельно выбраться.

Источник: Иле-Алатауский национальный парк

В ущелье Маралсай Иле-Алатауского национального парка военные МЧС вытащили женщину из обрыва, передает BAQ.KZ.

В Алматинской области военнослужащие провели успешную спасательную операцию. Инцидент произошёл в ущелье Маралсай в Талгарском районе, во время патрулирования механизированного дозора.

Сотрудники МЧС обнаружили женщину, которая упала в обрыв и не могла самостоятельно выбраться. Пострадавшей оказалась гражданка 1986 года рождения. По предварительным данным, она оступилась и сорвалась вниз.

Военные оперативно извлекли пострадавшую из труднодоступного участка местности и передали её прибывшей бригаде скорой помощи.

«Благодаря грамотным и своевременным действиям спасателей удалось предотвратить возможные тяжёлые последствия», — говорится в сообщении МЧС РК.