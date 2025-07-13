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В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без света

Дронов: в Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без света.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более 470 населенных пунктов остаются без электричества в Новгородской области, в них проживает более 22 тысяч человек, сообщает губернатор региона Александр Дронов.

Ранее пресс-служба ПАО «Россети Северо-Запад» сообщала, что гроза с градом оставила жителей Новгородской области без электричества, а ее последствия устраняли 32 бригады энергетиков. Также жители отмечали в соцсетях, что в центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья, были отменены запланированные развлекательные мероприятия.

«Прошел оперативный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Новгородской области… По состоянию на 23.00 мск без электроснабжения остаются 477 населённых пунктов, в которых проживает более 22 000 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале губернатора.

Дронов также отметил, что все главы муниципалитетов поддерживают с ним связь.