В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без света

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Более 470 населенных пунктов остаются без электричества в Новгородской области, в них проживает более 22 тысяч человек, сообщает губернатор региона Александр Дронов.
Ранее пресс-служба ПАО «Россети Северо-Запад» сообщала, что гроза с градом оставила жителей Новгородской области без электричества, а ее последствия устраняли 32 бригады энергетиков. Также жители отмечали в соцсетях, что в центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья, были отменены запланированные развлекательные мероприятия.
«Прошел оперативный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Новгородской области… По состоянию на 23.00 мск без электроснабжения остаются 477 населённых пунктов, в которых проживает более 22 000 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале губернатора.
Дронов также отметил, что все главы муниципалитетов поддерживают с ним связь.