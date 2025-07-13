В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без света

Ранее пресс-служба ПАО «Россети Северо-Запад» сообщала, что гроза с градом оставила жителей Новгородской области без электричества, а ее последствия устраняли 32 бригады энергетиков. Также жители отмечали в соцсетях, что в центре Великого Новгорода сильный ветер повалил деревья, были отменены запланированные развлекательные мероприятия.