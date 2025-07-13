Более 22 тысяч человек остались без света в Новгородской области

«Прошел оперативный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Новгородской области. По состоянию на 23:00 мск без электроснабжения остаются 477 населенных пунктов, в которых проживает более 22 000 человек», — написал губернатора региона Александр Дронов в Telegram-канале.