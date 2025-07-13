Более 22 тысяч человек остались без света в Новгородской области

Из-за разгула стихии без электроснабжения остались 477 сел и деревень в Новгородской области, где проживает свыше 22 тысяч человек.
«Прошел оперативный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Новгородской области. По состоянию на 23:00 мск без электроснабжения остаются 477 населенных пунктов, в которых проживает более 22 000 человек», — написал губернатора региона Александр Дронов в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт с руководителями всех муниципальных образований.
Он также сообщил, что аварийные бригады энергетиков переведены на круглосуточный режим работы до полного восстановления электроснабжения после стихийного бедствия.
Напомним, что 12 июля из-за непогоды в Самарской области погибли пять человек.
При этом ухудшение погоды зафиксировали и в российской столице: после изнуряющей жары в Москву пришел мощный ливень. Тогда молния ударила в Останкинскую телебашню.