Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На турецко-сирийской границе закрыли пункт пропуска

Правительство Сирии приняло решение закрыть контрольно-пропускной пункт «Кесаб», расположенный на границе с Турцией.

Правительство Сирии приняло решение закрыть контрольно-пропускной пункт «Кесаб», расположенный на границе с Турцией. Об этом пишет сирийская газета Al Watan.

КПП решили закрыть из-за распространения лесных пожаров в сирийской провинции Латакия.

«Главное управление сирийских наземных и морских пограничных пунктов сообщило, что в связи с распространением лесных пожаров в горах у побережья и их приближением к пограничной стене пропускной пункт “Кесаб” временно закрыт для граждан», — информирует издание.

Однако пункт пропуска останется открытым для спецтехники и турецких гуманитарных организаций, помогающих в борьбе с огнем в провинции.

Отметим, что с огнем в Латакии борются более 150 бригад сирийской гражданской обороны, пожарные и волонтеры. Помощь им также оказывают специалисты из Турции и Иордании.

Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма взяла на контроль ситуацию с пожаром близ Симферополя.