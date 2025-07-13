В Финляндии сообщили о задержании экс-бойца ЧВК «Вагнер» на границе

Инцидент произошёл 17 июня в районе Китеэ, неподалёку от Вяливааре. Движение в приграничной зоне зафиксировала система слежения, после чего на место прибыли сотрудники пограничной службы. Мужчину задержали в лесу недалеко от границы с Россией.
Задержанный заявил о намерении получить убежище в Финляндии. По информации Yle, в настоящее время он не подозревается в военных преступлениях.
Ранее в Азербайджане Рамиль Алиев и Исмаил Гасанов были заключены под стражу из-за участия в вооружённых конфликтах в составе группы «Вагнер». Предполагается, что задержанные совершили ряд противоправных действий как на территории Азербайджана, так и за пределами Баку.