В Финляндии сообщили о задержании экс-бойца ЧВК «Вагнер» на границе

Ранее в Азербайджане Рамиль Алиев и Исмаил Гасанов были заключены под стражу из-за участия в вооружённых конфликтах в составе группы «Вагнер». Предполагается, что задержанные совершили ряд противоправных действий как на территории Азербайджана, так и за пределами Баку.