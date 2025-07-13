Расчёты ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ в Воронежской области

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.
А ранее в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины в Глушковском районе Курской области пострадал старший сержант полиции. Он получил тяжёлые осколочные ранения. Пострадавшего доставили в ЦРБ, вскоре его доставят в Курскую областную больницу.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше