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Расчёты ПВО сбили несколько беспилотников ВСУ в Воронежской области

Расчёты противовоздушной обороны в Воронежской области перехватили несколько украинских беспилотников в одном из районов региона. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он.

А ранее в результате атаки дрона Вооружённых сил Украины в Глушковском районе Курской области пострадал старший сержант полиции. Он получил тяжёлые осколочные ранения. Пострадавшего доставили в ЦРБ, вскоре его доставят в Курскую областную больницу.

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