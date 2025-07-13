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Власти Новгородской области рассказали, сколько населенных пунктов в регионе остаются без света

В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без электроэнергии.

В Новгородской области более 470 населенных пунктов остаются без электроэнергии. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор региона Александр Дронов.

Глава области уточнил, что в общей сложности без света остались 22 тыс. человек.

«Без электроснабжения остаются 477 населённых пунктов, в которых проживает более 22 000 человек», — говорится в сообщении губернатора.

В то же время в ПАО «Россети Северо-Запад» ранее сообщили, что причиной отключений электроэнергии стала гроза с градом. Последствия непогоды устраняют 32 бригады энергетиков.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки выпало едва ли не рекордное количество осадков.