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В Белгородской области ВСУ атаковали частный дом, пострадали супруги

В селе Мелихово Корочанского района Белгородской области дрон Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковал частный дом. Пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

По его словам, ранения получила супружеская пара. У женщины — закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, у её супруга — баротравма и ушиб руки. Пострадавших доставляют в городскую больницу.

«Вся необходимая помощь оказывается. Информация о последствиях уточняется», — добавил Гладков в своём телеграм-канале.

Ранее дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Белгороде. Сообщается об одном пострадавшем: женщина получила осколочное ранение спины и доставлена в больницу. Это не первый случай падения украинских беспилотников в Белгородской области. Регион регулярно подвергается атакам с использованием дронов.