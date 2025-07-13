В Белгородской области ВСУ атаковали частный дом, пострадали супруги

Ранее дрон ВСУ влетел в многоэтажку в Белгороде. Сообщается об одном пострадавшем: женщина получила осколочное ранение спины и доставлена в больницу. Это не первый случай падения украинских беспилотников в Белгородской области. Регион регулярно подвергается атакам с использованием дронов.