Водителю грозит до семи лет за наезд на пятерых пешеходов на Бережковской

Авария произошла вечером 11 июля. На Бережковской набережной кроссовер проехал на запрещающий сигнал светофора, въехал в пешеходов, которые в тот момент переходили дорогу, и затем скрылся с места аварии. В результате аварии пострадали пять человек, из них двое — дети в возрасте 8−10 лет.