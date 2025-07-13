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Водителю грозит до семи лет за наезд на пятерых пешеходов на Бережковской

Водителю автомобиля, сбившему пятерых пешеходов, включая двоих детей, на Бережковской набережной в Москве, предъявлено обвинение в нарушении ПДД в нетрезвом виде (пункты «а», «б» части 2 статьи 264 УК России). Об этом в субботу, 12 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Водителю автомобиля, сбившему пятерых пешеходов, включая двоих детей, на Бережковской набережной в Москве, предъявлено обвинение в нарушении ПДД в нетрезвом виде (пункты «а», «б» части 2 статьи 264 УК России). Об этом в субботу, 12 июля, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. Инцидент произошел в пятницу вечером, 11 июля. По предварительным данным, двое взрослых находятся в тяжелом состоянии. В силовых структурах сообщили, что водитель признал свою вину. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, предает РИА Новости.

Авария произошла вечером 11 июля. На Бережковской набережной кроссовер проехал на запрещающий сигнал светофора, въехал в пешеходов, которые в тот момент переходили дорогу, и затем скрылся с места аварии. В результате аварии пострадали пять человек, из них двое — дети в возрасте 8−10 лет.

12 июля Тимура Мусина арестовали на два месяца. «Вечерняя Москва» рассказала, как произошло задержание водителя и куда госпитализировали пострадавших.