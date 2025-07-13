Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 22 тысяч человек в Новгородской области остаются без света

Более 470 населённых пунктов в Новгородской области остаются без электроснабжения, что затрагивает жизни более 22 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дронов.

Источник: Life.ru

По словам губернатора, все главы муниципалитетов находятся на связи и координируют действия по восстановлению электроснабжения. Оперативный штаб ведёт работу в круглосуточном режиме.

«По состоянию на 23.00 мск без электроснабжения остаются 477 населённых пунктов, в которых проживает более 22 000 человек», — уточнил Дронов.

Ранее сообщалось, что мощный грозовой фронт обрушился на Новгородскую область, вызвав массовые отключения электроэнергии. Для устранения последствий стихии задействованы десятки аварийных бригад, которые работают в сложных погодных условиях. В Великом Новгороде порывы ветра повалили деревья. В связи с непогодой организаторы отменили запланированные массовые мероприятия.