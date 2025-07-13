Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские производители дронов обвинили западные компании в краже их разработок

Украинские производители беспилотников обвинили западные компании в промышленном шпионаже и присвоении технологических разработок. Они заявили, что европейские производители копируют их достижения, используя в том числе в своих презентациях. Об этом пишут британские СМИ.

Украина возмутилась, что Запад заимствует ее разработки.

Украинские производители беспилотников обвинили западные компании в промышленном шпионаже и присвоении технологических разработок. Они заявили, что европейские производители копируют их достижения, используя в том числе в своих презентациях. Об этом пишут британские СМИ.

«Мы неоднократно замечали в презентациях западных коллег фразы и формулировки, которые дословно повторяют наши материалы», — процитировал The Daily Telegraph руководителя компании Skyeton Романа Княженко. По сведениям издания, ряд европейских производителей беспилотников «подделывают» боевые испытания и пытаются украсть секреты украинских фирм.

Как сообщало URA.RU, ранее западные СМИ заявляли о технологических трудностях украинских производителей дронов. В частности, недавно представленный БПЛА Peklo оказался неэффективен против российских систем ПВО и зависит от импортных комплектующих, что затрудняет его производство. При этом Украина испытывает дефицит FPV-дронов и отстает от России по количеству и качеству беспилотников.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше