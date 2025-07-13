Украинские производители дронов обвинили западные компании в краже их разработок

Украина возмутилась, что Запад заимствует ее разработки.
Украинские производители беспилотников обвинили западные компании в промышленном шпионаже и присвоении технологических разработок. Они заявили, что европейские производители копируют их достижения, используя в том числе в своих презентациях. Об этом пишут британские СМИ.
«Мы неоднократно замечали в презентациях западных коллег фразы и формулировки, которые дословно повторяют наши материалы», — процитировал The Daily Telegraph руководителя компании Skyeton Романа Княженко. По сведениям издания, ряд европейских производителей беспилотников «подделывают» боевые испытания и пытаются украсть секреты украинских фирм.
Как сообщало URA.RU, ранее западные СМИ заявляли о технологических трудностях украинских производителей дронов. В частности, недавно представленный БПЛА Peklo оказался неэффективен против российских систем ПВО и зависит от импортных комплектующих, что затрудняет его производство. При этом Украина испытывает дефицит FPV-дронов и отстает от России по количеству и качеству беспилотников.