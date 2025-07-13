Военкоры сообщили о прорыве армии РФ на сумском направлении

«На сумском направлении российские войска взяли на себя часть Александрии и штурмовали северный центр Мирополья, где заняли ряды. Кроме того, продолжаются активные боестолкновения в районе Юнаковки и Кондратовки. Противник пытается контратаковать на северо-западной и северной окраинах Кондратовки», — говорится в сообщении telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Официальных данных от Минобороны России по этому поводу пока не поступало.