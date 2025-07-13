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В Новгородской области более 22 тыс. человек остались без света

Более 470 населенных пунктов остаются без электричества в Новгородской области.

Источник: Аргументы и факты

В Новгородской области продолжаются перебои с подачей электроэнергии — на текущий момент обесточенными остаются 477 населённых пунктов, где проживает свыше 22 тысяч человек.

Об этом сообщил губернатор Александр Дронов в своём официальном Telegram-канале, ссылаясь на данные, озвученные в ходе заседания оперативного штаба по вопросам электроснабжения.

Глава региона подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт с руководством всех муниципалитетов для координации действий в условиях сложившейся ситуации.

Ранее синоптик Ильин сообщил о приближении холодного фронта к Москве.