В Новгородской области более 22 тыс. человек остались без света

В Новгородской области продолжаются перебои с подачей электроэнергии — на текущий момент обесточенными остаются 477 населённых пунктов, где проживает свыше 22 тысяч человек.
Об этом сообщил губернатор Александр Дронов в своём официальном Telegram-канале, ссылаясь на данные, озвученные в ходе заседания оперативного штаба по вопросам электроснабжения.
Глава региона подчеркнул, что поддерживает постоянный контакт с руководством всех муниципалитетов для координации действий в условиях сложившейся ситуации.
Ранее синоптик Ильин сообщил о приближении холодного фронта к Москве.