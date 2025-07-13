В США из магазина украли дорогущие коллекционные карты по вселенной покемонов

В Соединенных Штатах Америки произошла необычная кража из магазина. В Массачусетсе из сувенирной лавки вынесли коллекционные карты по вселенной покемонов.
Как сообщила газета The Guardian, стоимость похищенных карт оценивается в 113 тыс. долларов. Это примерно 8,8 млн рублей по нынешнему курсу ЦБ РФ.
Преступление было совершено в темное время суток. На камеры видеонаблюдения, установленный в магазине, попал человек в маске и капюшоне. Чтобы попасть в магазин, злоумышленник разбил окно.
Как рассказал хозяин лавки, пропали именно наборы, которые больше не продаются. Их выпускали с 2000 по 2006 год. Один из них является жемчужиной всей вселенной покемонов.
Читайте также: В США выставили на аукцион крупнейшую коллекцию вещей принцессы Дианы.