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В США из магазина украли дорогущие коллекционные карты по вселенной покемонов

В Соединенных Штатах Америки произошла необычная кража из магазина.

В Соединенных Штатах Америки произошла необычная кража из магазина. В Массачусетсе из сувенирной лавки вынесли коллекционные карты по вселенной покемонов.

Как сообщила газета The Guardian, стоимость похищенных карт оценивается в 113 тыс. долларов. Это примерно 8,8 млн рублей по нынешнему курсу ЦБ РФ.

Преступление было совершено в темное время суток. На камеры видеонаблюдения, установленный в магазине, попал человек в маске и капюшоне. Чтобы попасть в магазин, злоумышленник разбил окно.

Как рассказал хозяин лавки, пропали именно наборы, которые больше не продаются. Их выпускали с 2000 по 2006 год. Один из них является жемчужиной всей вселенной покемонов.

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