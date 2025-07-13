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Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника на жилой дом в селе Мелихово Корочанского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.

Пострадавших на машине скорой помощи доставляют в городскую больницу Белгорода.

Два мирных жителя получили ранения в результате атаки беспилотника на жилой дом в селе Мелихово Корочанского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь.

«В селе Мелихово Корочанского района беспилотник ВСУ атаковал частный дом. Пострадали два мирных жителя», — сообщил Гладков в своем официальном telegram-канале 12 июля. Губернатор уточнил, что у пострадавшей женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, а у ее супруга — баротравма и ушиб руки. Пострадавших на машине скорой помощи доставляют в городскую больницу Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Вооруженные силы Украины продолжают осуществлять ежедневные атаки на территории Российской Федерации. Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, дежурные подразделения противовоздушной обороны в регионе успешно ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов, обнаруженных на одной из территорий области.