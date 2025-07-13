Два человека пострадали при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

«В селе Мелихово Корочанского района беспилотник ВСУ атаковал частный дом. Пострадали два мирных жителя», — сообщил Гладков в своем официальном telegram-канале 12 июля. Губернатор уточнил, что у пострадавшей женщины диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и ссадины лица, а у ее супруга — баротравма и ушиб руки. Пострадавших на машине скорой помощи доставляют в городскую больницу Белгорода, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.