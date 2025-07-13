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Гладков: после атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадали двое

В селе Мелихово Корочанского района беспилотник ВСУ атаковал частный дом.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки беспилотника на жилой дом в селе Мелихово Корочанского района Белгородской области пострадали двое мирных жителей.

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ушибы лица, у её супруга зафиксированы баротравма и повреждение руки. Пострадавших доставляют в белгородскую городскую больницу, где им уже оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в одном из районов Воронежской области системы противовоздушной обороны зафиксировали и успешно нейтрализовали несколько беспилотников.

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