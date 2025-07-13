Трамп заявил, что список Эпштейна является творением демократов

Трамп считает, что именно демократы придумали документы, связанные с Эпштейном.
Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы сфабриковали документы, связанные с финансистом Джеффри Эпштейном, чтобы дискредитировать его и его окружение. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.
«Годами Эпштейн, снова и снова. Зачем придавать огласке документы, написанные (бывшим президентом США Бараком — ред.) Обамой, продажной Хиллари (бывшим госсекретарем Хиллари Клинтон — ред.)», — отметил Трамп в своем обращении. Он подчеркнул, что считает эти материалы частью клеветнической кампании против него.
Трамп также обвинил демократов, бывших руководителей ЦРУ и ФБР, а также представителей администрации Джо Байдена в участии в создании так называемого «досье Эпштейна». В частности, он провел параллели с другими резонансными делами последних лет: теорией о «российском следе» в американских выборах и публикациями о ноутбуке сына Байдена.
По словам американского президента, аналогичная схема применялась для создания досье Кристофера Стила против него во время предыдущей избирательной кампании. Трамп отдельно подчеркнул, что действия демократов поддерживают и некоторые его бывшие сторонники. Он выразил мнение, что подобные публикации направлены на оказание давления в преддверии новых выборов и дальнейшую дискредитацию его политической деятельности.
В Соединенных Штатах разразился беспрецедентный скандал, получивший в СМИ название политического землетрясения. Известный предприниматель Илон Маск выдвинул обвинения в адрес Трампа, заявив о его причастности к контактам с Джеффри Эпштейном, который ранее был признан виновным в преступлениях сексуального характера и педофилии, напоминает телеканал 360.