Трамп заявил, что список Эпштейна является творением демократов

Трамп также обвинил демократов, бывших руководителей ЦРУ и ФБР, а также представителей администрации Джо Байдена в участии в создании так называемого «досье Эпштейна». В частности, он провел параллели с другими резонансными делами последних лет: теорией о «российском следе» в американских выборах и публикациями о ноутбуке сына Байдена.