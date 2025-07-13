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Два человека пострадали в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

В селе Мелихово Корочанского района Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал частный дом. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Мелихово Корочанского района Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал частный дом. Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Пострадали два мирных жителя: женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ссадины лица, ее супруг — баротравму и ушиб руки.

— Бригада СМП доставляет пострадавших в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается, — рассказал Гладков в своем Telegram-канале.

Информация о последствиях уточняется.

Накануне украинский беспилотный летательный аппарат атаковал жилой дом в Белгороде, в результате чего была ранена женщина.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области в результате прилета снаряда в частный дом погиб мирный житель. Его достали из-под завалов и госпитализировали, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.