Один человек погиб, пятерых спасли: что произошло с винтовым буксиром на Волге

Трагедия под Самарой — не единственный случай гибели на воде в последние дни. В Красноярском крае за двое суток утонули пять человек, а с начала года число жертв на водоемах региона достигло 31. Так, 11 июля в Зеленогорске 47-летний мужчина погиб во время купания в Серафимовом пруду. В тот же день в Казачинском районе на реке Кемь утонул 20-летний житель села Вороковка. Еще одна трагедия произошла в деревне Песчанка под Красноярском, где жертвой стал 30-летний мужчина. В Боготольском районе на реке Чулым погиб житель села Александровка. Эти случаи подчеркивают важность соблюдения правил безопасности на воде.