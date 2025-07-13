Один человек погиб, пятерых спасли: что произошло с винтовым буксиром на Волге

В акватории Волги под Самарой из-за сильного ветра затонул винтовой буксир, на борту которого находились люди. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Самарской области. Изначально в ведомстве уточнили, что опрокинулось самодельное плавсредство, но позже информация была скорректирована.
ЧП произошло в условиях неблагоприятной погоды. По данным синоптиков, 12 июля в регионе ожидались гроза, ливни и ураганный ветер. Именно эти погодные условия, как позже подтвердили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, стали причиной аварии. На борту судна, по уточненным данным МЧС, находилось шесть человек. Пятерых удалось спасти, но 34-летняя женщина погибла. Спасенные доставлены на берег, однако их личности и состояние пока не разглашаются. Поиски погибшей продолжались на месте происшествия, где работали оперативные службы, включая сотрудников поисково-спасательной службы Самарской области.
Очевидцы зафиксировали момент трагедии на видео, которое распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как судно стремительно погружается под воду, а люди на борту отчаянно пытаются привлечь внимание. Эти кадры вызвали широкий отклик в обществе. Прокуратура начала проверку, чтобы установить, соблюдались ли правила безопасности на судне. Не исключено, что по итогам расследования будет возбуждено уголовное дело.
Трагедия под Самарой — не единственный случай гибели на воде в последние дни. В Красноярском крае за двое суток утонули пять человек, а с начала года число жертв на водоемах региона достигло 31. Так, 11 июля в Зеленогорске 47-летний мужчина погиб во время купания в Серафимовом пруду. В тот же день в Казачинском районе на реке Кемь утонул 20-летний житель села Вороковка. Еще одна трагедия произошла в деревне Песчанка под Красноярском, где жертвой стал 30-летний мужчина. В Боготольском районе на реке Чулым погиб житель села Александровка. Эти случаи подчеркивают важность соблюдения правил безопасности на воде.
В Татарстане погибли сразу два человека в результате трагедии на воде. ЧП случилось на реке Вятка в районе населенного пункта Отарка Мамадышского района. Мужчина попытался спасти тонущего подростка, однако обоим не удалось выбраться из воды.