Очевидец: покушавшийся на девочек в Подмосковье избегал камер

По данным следствия, 11 июля в лесу возле садоводческого товарищества в Домодедово подозреваемый нанес двум девочкам удары молотком по голове. Одна из пострадавших смогла вырваться, добежать до дома и сообщить родителям, после чего была вызвана скорая помощь, и обеих госпитализировали. Следователи задержали 16-летнего жителя Москвы по подозрению в покушении на убийство девочек 13 и 16 лет.