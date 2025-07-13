Очевидец: покушавшийся на девочек в Подмосковье избегал камер

16-летний подросток, напавший на двух девочек в Подмосковье, действовал осознанно — знал расположение камер и умышленно их избегал, сообщил в беседе с ТАСС местный житель Артем Галкин.
По данным следствия, 11 июля в лесу возле садоводческого товарищества в Домодедово подозреваемый нанес двум девочкам удары молотком по голове. Одна из пострадавших смогла вырваться, добежать до дома и сообщить родителям, после чего была вызвана скорая помощь, и обеих госпитализировали. Следователи задержали 16-летнего жителя Москвы по подозрению в покушении на убийство девочек 13 и 16 лет.
Галкин отметил, что атаковавший девочек подросток прошел мимо всех камер и не попал в их поле зрения, то есть прекрасно знал, куда и на что он идет.
Со ссылкой на брата одной из пострадавших он описал детали происшествия. Так, нападавший напал на девочек, залил им глаза перцовым баллончиком и начали бить чем-то острым (как впоследствии выяснилось, это был молоток). Одна девочка смогла убежать, вырваться и добежать до дома, где рассказала о случившемся:
После этого взрослые подняли тревогу, вызвали полицию, и начались поиски второй девочки.
Галкин отметил, что к поведению подростка ранее были претензии — соседи жаловались на попытки поджога дома и порчу автомобильных покрышек.
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