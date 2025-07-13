Чудом выжили двое. Как в 1963 году под Иркутском разбился самолёт Ту-104

В небе над Иркутском в это время была сложная метеообстановка: низкая облачность с нижней границей всего 130 метров (по замерам экипажей — 160−170 метров), слабый дождь и видимость около 3,5 км. Северо-западный ветер не представлял угрозы, но высота облаков уже была ниже допустимого минимума для посадки в Иркутске. Несмотря на это, диспетчерская служба разрешила Ту-104 следовать на посадку.