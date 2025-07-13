Чудом выжили двое. Как в 1963 году под Иркутском разбился самолёт Ту-104

Самолет Ту-104Б с бортовым номером СССР-42492 выполнял регулярный рейс SU-012 по маршруту Пекин-Иркутск-Москва. 13 июля 1963 года, при заходе на посадку в Иркутске, произошла трагедия. Воздушное судно обеими стойками шасси и хвостовой опорой ударилось о склон возвышенности, после чего, пролетев около 700 метров, окончательно потеряло управление. Подробнее в материале irk.aif.ru.
Погодные условия и роковое решение.
Самолёт совершал международный рейс SU-012 по маршруту Пекин—Москва с промежуточной посадкой в Иркутске. В 02:49 по московскому времени Ту-104 вылетел из аэропорта Пекина, набрал высоту и занял эшелон 9000 метров. На борту лайнера находились 27 человек: 20 взрослых и 7 детей.
В небе над Иркутском в это время была сложная метеообстановка: низкая облачность с нижней границей всего 130 метров (по замерам экипажей — 160−170 метров), слабый дождь и видимость около 3,5 км. Северо-западный ветер не представлял угрозы, но высота облаков уже была ниже допустимого минимума для посадки в Иркутске. Несмотря на это, диспетчерская служба разрешила Ту-104 следовать на посадку.
В 09:54 по местному времени (04:54 МСК) экипаж доложил о пролёте контрольной точки Голоустное и получил команду снижаться до 2100 метров, готовясь к заходу на ВПП по курсу 294 градусов. Однако дальнейшие события развивались стремительно и трагически.
Ошибки и фатальные команды.
В 10:00:30 пилоты сообщили о снижении до 1200 метров, но диспетчер старта, вопреки реальным данным, завысил высоту облачности. Фактически она составляла всего 100 метров, но командир корабля не перепроверил информацию.
К 10:04 лайнер находился уже в 9 км от полосы, когда диспетчер скорректировал курс и потребовал снижаться до 280 метров. Вскоре последовало новое указание: «Увеличить скорость снижения» — самолёт шёл выше глиссады. В 10:04:35 команду повторили, а через несколько секунд связь с экипажем прервалась.
Последние секунды перед катастрофой.
Радар зафиксировал, что после прохождения отметки 3 км Ту-104 начал резко терять высоту. В 10:05:25 диспетчер отчаянно передал: «Резко не снижайтесь, прекратите снижение!» — но ответа не последовало.
На последнем участке захода вертикальная скорость достигла 10 м/с при норме 5−6 м/с. Выйдя из облаков на высоте 110−120 метров, пилоты увидели землю и резко взяли штурвалы «на себя», добавив тягу. Однако двигатели Ту-104 не успели выйти на нужный режим. В 10:05 самолёт задел опору огней высокой интенсивности, ударился шасси о склон, подбросило в воздух и, развернувшись, врезался в землю в 1880 метрах от ВПП. От удара и последовавшего пожара лайнер полностью разрушился.
Из 33 человек на борту спастись удалось лишь двоим.
Специальная комиссия по расследованию катастрофы рейса Пекин-Иркутск-Москва выявила цепь трагических совпадений и технических неполадок, приведших к трагедии. Как выяснилось, в день катастрофы аэродром Иркутска фактически не соответствовал требованиям для приёма воздушных судов — облачность опустилась до 160 метров при минимально допустимых 190 метрах. Однако диспетчерская служба продолжала передавать экипажу заведомо завышенные показатели, вместо того чтобы перенаправить лайнер на запасной аэродром.
Первоначальная версия о вине экипажа и диспетчеров не подтвердилась. Техническая экспертиза установила, что в систему статических давлений попала влага, что привело к критическому искажению показаний высотомера и других приборов. Пилоты, получая противоречивые данные — от диспетчеров и от неисправных приборов — оказались в информационной ловушке. Их попытка компенсировать мнимую потерю высоты привела к фатальному снижению.
Последующая экспертиза полностью реабилитировала экипаж. Расчёты показали: самолёт находился на правильной глиссаде, а заявленные следствием 10 м/с вертикальной скорости снижения были физически невозможны для Ту-104. Катастрофа произошла именно в точке, соответствующей нормальной высоте захода на посадку. Несмотря на оправдательные заключения экспертов, руководство аэропорта приняло кадровые решения — диспетчерская смена была уволена за нарушение инструкций. Однако уголовное дело против них пришлось прекратить за отсутствием состава преступления. Эта трагедия стала поводом для пересмотра системы контроля за состоянием бортового оборудования и процедур взаимодействия экипажей с наземными службами.
Рейс 012 компании «Аэрофлот» должен был доставить пассажиров из Пекина в Москву с промежуточной посадкой в Иркутске. Однако вместо аэропорта назначения самолет навсегда остался лежать в сибирской земле, унеся с собой 33 человеческие жизни.