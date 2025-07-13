DE: Макрон унизил Стармера во время визита в Британию

Супруга Макрона, Брижит Макрон, во время официального визита во Великобританию неожиданно повела себя, отказавшись дать ему руку. Инцидент произошел во время совместной прогулки у Виндзорского замка, в которой также принимали участие Кейт Миддлтон, принц Уильям, король Карл III и королева Камилла. В какой-то момент Брижит Макрон вышла вперед, увеличив дистанцию от сопровождающих. Макрон попытался взять ее за руку, однако она не ответила на этот жест, передает RT.