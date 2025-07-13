Непогода оставила без света более 22 тысяч жителей Новгородской области

Губернатор Новгородской области Александр Дронов в субботу, 12 июля, сообщил в своем Telegram-канале, что из-за непогоды более 22 тысяч человек в 477 населенных пунктах региона остались без электроснабжения.
— По состоянию на 23:00 без электроснабжения остаются 477 населенных пунктов, в которых проживает более 22 000 человек, — говорится в сообщении.
Дронов подчеркнул, что энергетики будут работать круглосуточно до полной ликвидации последствий стихии.
Все главы муниципалитетов находятся на связи с губернатором, который пообещал держать жителей в курсе аварийно-восстановительных работ.
Ранее стало известно, что сильный ливень, прошедший в среду, 9 июля, оставил часть Читы без электроснабжения. Как сообщали местные жители, с утра света не было в нескольких микрорайонах, включая центральную часть города.
Кроме того, в Великом Новгороде из-за сильной грозы произошло возгорание на подстанции в районе улицы Якова Павлова, о чем в среду, 9 июля, сообщил мэр города Александр Розбаум.