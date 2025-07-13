Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На озере Балхаш спасли женщину, которую унесло течением

Она не смогла доплыть до берега из-за сильного течения.

В городе Приозерск Карагандинской области сотрудники МЧС спасли женщину из воды, передает BAQ.KZ.

По данным МЧС РК, инцидент произошёл на озере Балхаш. Женщина 1995 года рождения не смогла доплыть до берега из-за сильного течения. По предварительным данным, она пыталась доплыть до спасательного круга, который унесло течением, но не справилась с напором воды. Спасатели оперативно отреагировали и вытащили женщину на берег.

«Состояние женщины оценивается как стабильное. Для осмотра и оказания медицинской помощи она была госпитализирована», — говорится в сообщении.