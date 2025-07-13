На озере Балхаш спасли женщину, которую унесло течением

По данным МЧС РК, инцидент произошёл на озере Балхаш. Женщина 1995 года рождения не смогла доплыть до берега из-за сильного течения. По предварительным данным, она пыталась доплыть до спасательного круга, который унесло течением, но не справилась с напором воды. Спасатели оперативно отреагировали и вытащили женщину на берег.