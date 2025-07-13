Le Monde: украинцы бегут из США из-за политики Трампа

Ранее администрация США разработала планы по использованию средств иностранной помощи для финансирования возвращения на родину около 200 тысяч мигрантов из Украины. Также сообщалось о намерениях администрации Трампа аннулировать визы и лишить временного статуса десятки тысяч украинских беженцев. Сам президент США выражал намерение лишить временного правового статуса примерно 240 тысяч украинцев. Эти меры рассматривались на фоне ужесточения миграционной политики в США.