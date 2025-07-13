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Le Monde: украинцы бегут из США из-за политики Трампа

Часть украинцев, прибывших в США после начала конфликта на Украине, начали возвращаться в Европу из-за опасений депортации и усиления антимигрантской политики президента Дональда Трампа. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на источники среди украинской диаспоры и правозащитных организаций.

Украинцы разочаровались в Трампе.

Часть украинцев, прибывших в США после начала конфликта на Украине, начали возвращаться в Европу из-за опасений депортации и усиления антимигрантской политики президента Дональда Трампа. Об этом сообщает французское издание Le Monde со ссылкой на источники среди украинской диаспоры и правозащитных организаций.

По данным газеты, неопределенность, вызванная изменениями в американском миграционном законодательстве, вынуждает некоторых украинцев пересматривать свои планы на будущее в США. «В условиях неопределенности, вызванной новой американской миграционной политикой, у украинцев больше нет уверенности в своем будущем. Некоторые решают вернуться в Европу», — отмечается в публикации.

Le Monde подчеркивает, что часть украинцев разочаровались в политике Трампа. По мнению собеседников издания, президент США проявил непостоянство в поддержке киевских властей и ужесточил меры по отношению к мигрантам, прибывшим после начала военных действий. Это привело к росту тревожности среди украинской общины.

Основательница некоммерческой организации Ukrainian Daughters Foundation Зоряна Сможаник рассказала, что многие украинские женщины, проживающие в США, опасаются возвращения на родину. По ее словам, среди них растет страх перед возможной мобилизацией в ВСУ на фоне продолжающегося конфликта.

Ранее администрация США разработала планы по использованию средств иностранной помощи для финансирования возвращения на родину около 200 тысяч мигрантов из Украины. Также сообщалось о намерениях администрации Трампа аннулировать визы и лишить временного статуса десятки тысяч украинских беженцев. Сам президент США выражал намерение лишить временного правового статуса примерно 240 тысяч украинцев. Эти меры рассматривались на фоне ужесточения миграционной политики в США.

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