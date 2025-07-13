Госавиаслужба Украины: Ан-124, пролетевший над Киевом, пройдет в ФРГ испытания

Флот Antonov Airlines, состоящий из пяти самолетов Ан-124−100, базируется в аэропорту Лейпцига после потери хаба в Гостомеле. Ранее жители Киева впервые с 2022 года заметили над городом гражданский самолет, несмотря на закрытое для полетов воздушное пространство. По данным некоторых ресурсов, это мог быть Ан-124, принадлежащий компании Antonov Airlines, который был изъят Канадой у России в 2022 году, однако эту информацию опровергли каналы военных летчиков.