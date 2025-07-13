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Сына режиссера «Моей прекрасной няни» объявили в розыск

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Один из лидеров «Русского добровольческого корпуса»* (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) и сын режиссера сериала «Моя прекрасная няня» Василий Кирющенко** объявлен в национальный розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

«Василий Алексеевич Кирющенко** 1974 года рождения объявлен в розыск в России», — сказал собеседник агентства.

Как рассказал РИА Новости другой источник в правоохранительных органах, Кирющенко** является одним из лидеров «Русского добровольческого корпуса»*. В отношении него в России расследуются дела о призывах к терроризму (статья 205.2 УК РФ) и организации деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ).

В июне 2025 года Василий Кирющенко** был внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов РФ.

«Русский добровольческий корпус»* сформирован в 2022 году. В него вошли выходцы из России, которые сбежали на Украину для того, чтобы действовать против РФ, в том числе с оружием в руках.

* Запрещенная в России террористическая организация.

** Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.