Песня «Матушка Земля» внезапно прогремела на турнире UFC в США

Известно, что Вальтер Уокер — уроженец Бразилии, который переехал в Россию в 2019 году. Сейчас он живет в подмосковном поселке Ромашково и тренируется в Москве. Спортсмен женат на россиянке и воспитывает дочь. В организации UFC Уокер выступает с апреля 2024 года. Выбор российской песни для выхода на бой объяснили его особым отношением к России и благодарностью за поддержку местных болельщиков.