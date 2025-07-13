150 квадратных метров строительного мусора загорелись в Хабаровске

За последние 24 часа в Хабаровском не произошло чрезвычайных ситуаций, однако пожарные подразделения дважды выезжали на тушение возгораний. В Хабаровске на улице Ворошилова произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.