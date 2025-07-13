150 квадратных метров строительного мусора загорелись в Хабаровске

За последние 24 часа в Хабаровском не произошло чрезвычайных ситуаций, однако пожарные подразделения дважды выезжали на тушение возгораний. В Хабаровске на улице Ворошилова произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В тамбуре пятого этажа горели вещи на площади пять квадратных метров. Спасатели эвакуировали шестерых человек, включая троих детей, с использованием индивидуальных устройств. Возгорание ликвидировано за 40 минут.
На промобъекте по улице Гагарина в вечернее время горел строительный мусор на 150 квадратных метрах. Огонь потушен за полтора часа.
Причины обоих пожаров устанавливаются. На территории края сохраняется I-II класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим действует в семи районах.
Всего к ликвидации возгораний привлекались 12 спасателей и три единицы техники. Пострадавших в обоих случаях нет. МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в период действия особого режима.