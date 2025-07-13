Стало известно о состояния пострадавших в ДТП на Камчатке

Троих пострадавших при опрокидывании внедорожника на трассе «Петропавловск-Камчатский — Мильково» выписали из больницы. Они отправлены на амбулаторное лечение, сообщили власти региона.
Еще пять человек по-прежнему остаются в медицинском учреждении. Угрозы их жизням в настоящий момент нет.
«Министр здравоохранения края Олег Мельников сообщил, что три человека, пострадавшие в ДТП на Мильковской трассе 12 июля, выписаны на амбулаторное лечение», — уточнили власти.
Напомним, серьезное ДТП на трассе в Камчатском крае произошло в субботу, 12 июля. Автомобиль Toyota Land Cruiser занесло на скорости около 120 км/ч, машина упала на бок. Во внедорожнике находились девять человек, которые ехали на экскурсию. В результате аварии погибла девятилетняя девочка, остальные пассажиры получили травмы.
Ранее также сообщалось, что на трассе в Подмосковье в ДТП погибла 17-летняя девушка.