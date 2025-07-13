Стало известно о состояния пострадавших в ДТП на Камчатке

Напомним, серьезное ДТП на трассе в Камчатском крае произошло в субботу, 12 июля. Автомобиль Toyota Land Cruiser занесло на скорости около 120 км/ч, машина упала на бок. Во внедорожнике находились девять человек, которые ехали на экскурсию. В результате аварии погибла девятилетняя девочка, остальные пассажиры получили травмы.