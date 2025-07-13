Трамп простил ФБР и Секретной службе ошибки, из-за которых едва не погиб в Пенсильвании

ФБР и Секретная службы регулярно информировали Трампа о ходе расследования дела.
Президент США Дональд Трамп заявил, что удовлетворен итогами расследования попытки покушения на него, произошедшей год назад на митинге в штате Пенсильвания. По его словам, он регулярно получал доклады от Федерального бюро расследований и Секретной службы США о ходе расследования.
«Мне неоднократно проводили брифинги и ФБР, и Секретная служба. Они проинформировали меня, я этим удовлетворен», — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Он подчеркнул, что нападение стало возможным из-за ряда ошибок со стороны сотрудников, обеспечивавших его безопасность.
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По его словам, охране следовало усилить контроль за зданиями поблизости от места проведения митинга и наладить более тесное взаимодействие с местной полицией. Он также отметил профессионализм снайпера Секретной службы, который оперативно ликвидировал нападавшего. По словам президента, если бы не быстрая реакция сотрудника, последствия могли быть гораздо серьезнее.
Ранее заместитель главы Секретной службы США Мэтт Квинн сообщил, что шесть сотрудников, отвечавших за охрану Трампа на митинге в Батлере, были временно отстранены от исполнения обязанностей. После возвращения к работе им были назначены менее ответственные задачи.
На действующего главу США Дональда Трампа всего было совершено два покушения. Первый инцидент произошел в июле 2024 года во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании. Тогда Трамп получил легкое ранение — пуля задела его ухо. Нападавший вскоре был ликвидирован. Впоследствии Палата представителей США в специальном отчете возложила основную ответственность за инцидент на руководство и сотрудников Секретной службы.
Второй инцидент произошел 15 сентября 2024 года возле гольф-клуба Дональда Трампа во Флориде. В качестве подозреваемого в покушении проходил Райан Уэсли Раут, который, по данным источников, проявлял интерес к военному конфликту на Украине и неоднократно пытался вступить в ряды украинской армии.