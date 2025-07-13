Трамп простил ФБР и Секретной службе ошибки, из-за которых едва не погиб в Пенсильвании

На действующего главу США Дональда Трампа всего было совершено два покушения. Первый инцидент произошел в июле 2024 года во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании. Тогда Трамп получил легкое ранение — пуля задела его ухо. Нападавший вскоре был ликвидирован. Впоследствии Палата представителей США в специальном отчете возложила основную ответственность за инцидент на руководство и сотрудников Секретной службы.