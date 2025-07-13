Детские игры обернулись трагедией. Двух школьников засыпало заживо песком на глазах у друзей

12 июля 2025 года в Петровск-Забайкальском районе произошла страшная трагедия. Во время игры на территории бывшего песчаного карьера у села Малета под обрушившимся грунтом погибли двое детей — 10-летний мальчик и 11-летняя девочка. Еще двое детей, находившихся с ними, чудом остались живы.