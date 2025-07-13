Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детские игры обернулись трагедией. Двух школьников засыпало заживо песком на глазах у друзей

Двое детей погибли в заброшенном карьере в Забайкалье.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

12 июля 2025 года в Петровск-Забайкальском районе произошла страшная трагедия. Во время игры на территории бывшего песчаного карьера у села Малета под обрушившимся грунтом погибли двое детей — 10-летний мальчик и 11-летняя девочка. Еще двое детей, находившихся с ними, чудом остались живы.

— Следователи СК выехали на место происшествия, где провели комплекс неотложных следственных действий. Произведен осмотр территории, а также тел малолетних. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы. Допрошены родители погибших, изучается обстановка в семьях. Назначено производство судебных медицинских экспертиз для установления причин смерти, — сообщили в СУ СКР Забайкалья.

По предварительной информации, группа детей играла на опасной территории без присмотра взрослых. В какой-то момент произошло внезапное обрушение песчаного склона, в результате чего двое ребят оказались полностью засыпанными. Их товарищи не смогли самостоятельно помочь попавшим в беду.

Расследование взято на особый контроль руководством регионального следственного управления. Следователи изучают все возможные версии произошедшего, хотя основной считается несчастный случай, связанный с природными особенностями песчаного карьера.