У берегов Японии образовался тайфун, который угрожает Курилам

Тайфун 15 июля может подойти близко к Курильским островам.
Тайфун «Нари», пятый в этом сезоне, сформировался у берегов Японии и может в ближайшие дни достичь Курильских островов. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.
По данным синоптиков, тайфун возник у островов Огасавара примерно в 1000 километрах к югу от Хонсю и сейчас движется на север, а затем — на северо-восток. «14 июля тайфун пройдет к востоку от полуострова Босо, приблизится к Токио и продолжит движение вдоль побережья префектур Ибараки, Фукусима, Иватэ, Мияги и Аомори», — уточнили в японском метеорологическом управлении. Ожидается, что 15 июля стихия может затронуть Хоккайдо и Курильские острова.
В эпицентре «Нари» скорость ветра достигает 18 метров в секунду, порывы — до 25 метров в секунду. На отдельных островах региона прогнозируются сильные дожди с выпадением до 120 миллиметров осадков за сутки.
Ранее telegram-канал Shot сообщал, что сильный тайфун на китайском острове Хайнань лишил российских туристов возможности вылететь домой. Из-за этого аэропорт Санья приостановил работу на несколько дней. Это, в свою очередь, привело к отмене всех рейсов, в том числе, в Москву и Красноярск. В связи с угрозой безопасности власти ввели четвертый уровень экстренного реагирования, закрыли пляжи и перекрыли подходы к воде ради безопасности, передает MK.RU.