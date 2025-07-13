У берегов Японии образовался тайфун, который угрожает Курилам

По данным синоптиков, тайфун возник у островов Огасавара примерно в 1000 километрах к югу от Хонсю и сейчас движется на север, а затем — на северо-восток. «14 июля тайфун пройдет к востоку от полуострова Босо, приблизится к Токио и продолжит движение вдоль побережья префектур Ибараки, Фукусима, Иватэ, Мияги и Аомори», — уточнили в японском метеорологическом управлении. Ожидается, что 15 июля стихия может затронуть Хоккайдо и Курильские острова.