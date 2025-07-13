Сына режиссёра «Моей прекрасной няни» объявили в розыск

Ранее бывший адвокат скандальной группы Pussy Riot Дмитрий Захватов был объявлен в розыск по уголовной статье. Информация об этом появилась в базе МВД России. При этом конкретная статья УК РФ, по которой разыскивается 38-летний юрист, не уточняется. По некоторым данным, Захватов ранее проходил по уголовному делу о содействии сбору средств для украинского нацбата «Азов»*, однако его текущий статус в этом деле неизвестен.