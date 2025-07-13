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МВД объявило в национальный розыск сына режиссёра «Моей прекрасной няни» Василия Кирющенко*: подробности

В РФ разыскивают лидера РДК* и сына режиссёра «Моей прекрасной няни» Кирющенко**

Источник: Комсомольская правда

Один из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Василий Кирющенко** — он же сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко — объявлен в национальный розыск. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на правоохранительные органы.

«Василий Алексеевич Кирющенко** 1974 года рождения объявлен в розыск в России», — передает информацию агентство.

По данным других правоохранительных источников, Василий Кирющенко**, фигурирующий как один из руководителей «Русский добровольческий корпус»*, находится под уголовным преследованием по двум статьям УК РФ: за публичные призывы к терроризму (ст. 205.2) и организацию деятельности террористического сообщества (ст. 205.5).

Позднее база МВД РФ подтвердила наличие в списке розыскиваемых граждан Василия Кирющенко**.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из текста карточки розыска, опубликованной на сайте министерства.

Однако конкретная статья Уголовного кодекса, по которой объявлен розыск Кирющенко**, не раскрывается.

Сам «Русский добровольческий корпус»* был создан в 2022 году и объединил российских граждан, перебравшихся на Украину с целью противостояния российским властям.

Напомним, что в июне 2025 года Василий Кирющенко** был включен Росфинмониторингом в в список террористов и экстремистов РФ.

Ранее база МВД РФ информировала об объявлении в розыск бизнесмена Евгения Чичваркина***. Накануне МВД России объявило в федеральный розыск адвоката Николая Полозова*** по подозрению в совершении преступления по статье Уголовного кодекса РФ.

Кроме этого, СБУ объявила в розыск председателя Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину и министра просвещения Сергея Кравцова.

До этого KP.RU писал, что СБУ также внесла в розыскные списки трех российских деятелей искусства: руководителя «Мосфильма» Карена Шахназарова, актера Дмитрия Певцова и исполнительницу Таисию Повалий.

* — Запрещенная в России террористическая организация.

** — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

*** — Физическое лицо, признанное в Минюстом РФ иноагентом.

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