МВД объявило в национальный розыск сына режиссёра «Моей прекрасной няни» Василия Кирющенко*: подробности

Один из лидеров «Русского добровольческого корпуса» (РДК)* Василий Кирющенко** — он же сын режиссера сериалов «Моя прекрасная няня» и «Слуга народа» Алексея Кирющенко — объявлен в национальный розыск. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на правоохранительные органы.
«Василий Алексеевич Кирющенко** 1974 года рождения объявлен в розыск в России», — передает информацию агентство.
По данным других правоохранительных источников, Василий Кирющенко**, фигурирующий как один из руководителей «Русский добровольческий корпус»*, находится под уголовным преследованием по двум статьям УК РФ: за публичные призывы к терроризму (ст. 205.2) и организацию деятельности террористического сообщества (ст. 205.5).
Позднее база МВД РФ подтвердила наличие в списке розыскиваемых граждан Василия Кирющенко**.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — следует из текста карточки розыска, опубликованной на сайте министерства.
Однако конкретная статья Уголовного кодекса, по которой объявлен розыск Кирющенко**, не раскрывается.
Сам «Русский добровольческий корпус»* был создан в 2022 году и объединил российских граждан, перебравшихся на Украину с целью противостояния российским властям.
Напомним, что в июне 2025 года Василий Кирющенко** был включен Росфинмониторингом в в список террористов и экстремистов РФ.
Ранее база МВД РФ информировала об объявлении в розыск бизнесмена Евгения Чичваркина***. Накануне МВД России объявило в федеральный розыск адвоката Николая Полозова*** по подозрению в совершении преступления по статье Уголовного кодекса РФ.
Кроме этого, СБУ объявила в розыск председателя Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину и министра просвещения Сергея Кравцова.
До этого KP.RU писал, что СБУ также внесла в розыскные списки трех российских деятелей искусства: руководителя «Мосфильма» Карена Шахназарова, актера Дмитрия Певцова и исполнительницу Таисию Повалий.
* — Запрещенная в России террористическая организация.
** — Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
*** — Физическое лицо, признанное в Минюстом РФ иноагентом.